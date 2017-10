As críticas em uníssono à Portaria MTB 1.129/17 estabelecem um paradigma raso e maniqueísta para a discussão, revelando desconhecimento ou engajamento ideológico. Para evitar qualquer interpretação míope, desde logo registramos nossa firme e irretratável posição de total repúdio ao trabalho escravo e em condições análogas à de escravo.

Entretanto, em respeito aos valores fundantes do Estado Democrático de Direito, como a dignidade do trabalhador e a livre iniciativa, não podemos nos furtar de rebater a sempre perigosa posição majoritária.

A primeira crítica, de que a norma autorizaria o ministro do Trabalho a vetar a divulgação da "lista suja", parte de premissa fática inverídica. Seu artigo 5º garante a publicação duas vezes ao ano.

A segunda crítica, de que as regras dificultam a fiscalização, igualmente não merece ser acolhida. Ao vincular a lavratura do auto de infração à Lei 9.784/99 (regula o processo administrativo na administração pública federal), a norma assegura o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a portaria determina que na lavratura do auto de infração esteja presente a autoridade policial, exigindo, ainda, a posterior comunicação à Polícia Federal para fins de instauração de inquérito. Ora, se de fato está constatado o trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão, nada mais razoável, pois a prática é criminalmente tipificada e moralmente odiosa.