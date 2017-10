O governo federal descarta qualquer possibilidade de racionamento de energia, mas o reduzido nível das hidrelétricas já é suficiente para gerar preocupações quanto à normalidade no abastecimento nos próximos meses. O risco chama a atenção também para o quanto o país, com uma matriz energética ainda excessivamente dependente de rios, é vulnerável em relação a esse insumo. É importante que seja posta em prática, de imediato, uma política mais consequente e de longo prazo nessa área. Simultaneamente, é preciso promover mudanças consistentes na matriz energética, hoje excessivamente dependente de boas chuvas.

Na falta de uma estratégia clara nessa área, a alternativa tem sido acionar a geração térmica _ poluente e cara. Quem arca com as consequências, incluindo os custos financeiros, é o consumidor. A partir de novembro _ e não apenas no início do ano, como costuma ocorrer _, já estará sendo cobrada tarifa extra na conta, com o acionamento da bandeira vermelha no segundo patamar.