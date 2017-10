Na cena final do clássico Casablanca, o chefe de polícia orienta seus soldados a prender os "suspeitos de sempre", salvando o herói do filme, Humphrey Bogart, que havia atirado contra um oficial alemão.

A frase, com uma ligeira adaptação, pode ser aplicada quando a população, sofrida e angustiada diante da desassistência de saúde que se agrava cada vez mais e da desinformação que impera no setor, aponta para os "culpados de sempre": os médicos.

Nada mais natural. Afinal, é o médico quem está na linha de frente, olho no olho com o paciente, muitas vezes sem as mínimas condições de trabalho, a começar pela falta de material, equipamentos, estrutura física e, o que também é muito importante e pouco considerado pelos gestores: segurança ausente ou insuficiente.