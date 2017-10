Não posso me omitir, após 35 anos de empreendedorismo, sobre as causas do estágio da sociedade brasileira. Tive experiências, fora e dentro do Brasil, que me levam a uma reflexão sobre por que as coisas aqui são mais difíceis e por que, no fim do dia, alguém leva um tiro de fuzil quando vai comprar um churrasquinho na esquina de um bairro que teoricamente é residencial.

Análise de causas de problemas é um fundamento de gestão e governança. A solução para os problemas vem daí. Gestão é um tema de organizações que buscam resultado (lucro) para sobreviver e crescer. É algo de como conseguir e administrar recursos. Governança é algo mais estratégico, lida com o rumo das organizações no sentido de definir seu futuro, sua sustentabilidade e garantir seu sucesso existencial. Políticas são fatores de governança. Um país é uma organização e tem suas políticas básicas definidas na Constituição que é, assim, o plano básico da governança.

A liderança não se basta somente com atitude empreendedora. Ela tem de ser complementada com uma visão, um sonho e com uma ética (conjunto de valores). No momento em que estes pontos aparecem claros, os interessados numa organização passam a cooperar alinhados e pode-se dizer que o barco está rumando para o porto certo.

Nossa população sempre comprou a visão de um país forte, um país que tem riqueza suficiente para nossas necessidades, que pode ser campeão não só no futebol mas também na geração de riqueza. No entanto, a ética para que isto aconteça é o nosso ponto fraco. Ela é diferente da dos países que progridem. É uma ética populista, paternalista, da troca de favores e do poder dado para alguém, geralmente, com pouco conhecimento.