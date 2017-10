Edu Oliveira / Arte ZH

Ou há uma enorme dificuldade do governo Temer em se fazer entender pela sociedade, ou habita o Planalto uma inequívoca vocação para o desastre de imagem. Depois do enorme desgaste interno e externo por uma mal-explicada extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), revista após uma saraivada de críticas, o governo Temer volta a flertar com a onda de ataques ao alterar o modelo de fiscalização de empregados flagrados em trabalho escravo. Essa era uma das poucas áreas da gestão pública em que não havia um problema urgente a ser corrigido.

Mexer num vespeiro desses sem uma discussão prévia é pedir para levar justificadas ferroadas

Por mais que o país tenha avançado em questões sociais, não resta dúvida de que situações degradantes do uso abusivo de mão de obra ainda são, infelizmente, parte do cenário do trabalho no Brasil. Não se imagine que o problema se restrinja a fazendas remotas nos confins da Amazônia. Com triste frequência, fiscais flagram em plena cidade de São Paulo imigrantes bolivianos explorados na produção de roupas. O problema ocorre mesmo no Rio Grande do Sul, onde volta e meia se identificam trabalhadores à margem das condições mínimas de dignidade, em particular em fazendas de reflorestamento.

Graças a uma legislação mais moderna e à atuação dos órgãos competentes, o Brasil avançou muito no sentido de erradicar o trabalho escravo ou análogo ao escravo, bem como o trabalho infantil, com benefícios diretos na imagem do país, de seu comércio exterior e de seu reconhecimento como nação civilizada. Observe-se a reação negativa a situações degradantes de trabalho nos países mais pobres da Ásia e vai se entender que ao custo social de erros na área se soma um custo econômico internacional elevado.