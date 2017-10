Continua imbatível o sucesso sem precedentes e sem desafiadores consistentes da TV como meio de comunicação e publicidade de massa.

Os produtos da internet que deram certo têm a ver com o entendimento de que no mercado o sol são os consumidores, e as empresas, quaisquer empresas, são os planetas e os satélites. Mesmo as megaorganizações mundiais do setor não podem mudar essa realidade. Dos sistemas de busca às mídias sociais de sucesso e à publicidade de venda direta, o que funciona é o que gira ao redor dos consumidores e não o que se tenta impor a eles.

As notícias, os esportes e o entretenimento que saem na TV de fato acontecem

Razão pela qual a briga que os dois gigantes do setor vêm travando com a televisão pela supremacia do entretenimento e dos esportes populares, bem como do jornalismo que interessa às grandes massas da população, não tem alcançado nenhum sucesso consistente. Ao contrário, em todo o mundo, assim como no Brasil, a TV vem fortalecendo sua posição dominante como mídia de massa e assegurando sua principal fonte de renda, que é a publicidade de marca.

Isso acontece porque a TV entendeu desde seu início que é a Terra que gira ao redor do Sol e por mais poderosa que ela seja não há como impor seus interesses e suas vontades sobre os consumidores.

Recentemente, o principal player da internet, o Google, vem trombeteando que no Brasil já existem 200 milhões de smartphones nas mãos das pessoas e que isso faz do celular a nova grande mídia de massa. Mas esse número é ilusório, pois quase 80% dos celulares no Brasil são pré-pagos e subutilizados, o acesso à banda larga de alta qualidade é limitado a menos de um quarto do mercado e a esmagadora maioria do consumo da internet é operacional.

A TV aberta no Brasil, para se ter uma ideia mais precisa de sua dimensão, atinge quase 122 milhões de pessoas (diferentes, não duplicadas) a cada dia e cobre praticamente 100% da população a cada semana, com um média de consumo acima de seis horas diárias.