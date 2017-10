Há o quotidiano difícil dos analfabetos, que estão à margem da comunicação escrita. Vários tipos de analfabetismo afastam as pessoas da compreensão do mundo ao seu redor, dificultam seu convívio e inibem sua participação na vida da comunidade. Quem não domina a linguagem fica à margem da sociedade.

Mas além da dificuldade de compreensão devida às limitações do indivíduo, há um outro aspecto relevante: a proposital complicação da linguagem no intuito de gerar diferenciação ou a ilusão de superioridade. Termos técnicos, linguagem rebuscada, construções de frases complicadas, palavras difíceis. Tudo isso atrapalha a comunicação, afasta, discrimina, tanto na fala quanto na escrita. Essa complexidade, muitas vezes desnecessária, faz com que o interlocutor sinta-se incapaz, responsável por não acompanhar o raciocínio. A falha, porém, pode estar do outro lado. Às vezes, quem escreve ou fala quer expor sua superioridade, seu conhecimento, às vezes quer impressionar, e às vezes não quer mesmo ser entendido.