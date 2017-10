Não é um fato isolado. Há poucos dias morreram queimadas numa escola brasileira várias crianças e uma professora, porque um segurança colocou fogo no local. A sociedade do descarte segue promovendo toda forma de genocídios a nossa volta.

Nos sentimos impotentes. Todos nós: professores, colegas, pais. Imobilizados diante do que é moralmente inaceitável, inacreditavelmente desumano e assustadoramente real. A violência que nos retira a condição humana é tão brutal como o preconceito, a escravidão e todas as formas de opressão que já conhecemos. Nós nos perguntamos não apenas até quando, mas fundamentalmente nos perguntamos por quê? E talvez as respostas sejam dolorosas demais para suportamos com alguma lucidez.