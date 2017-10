Edu Oliveira / Arte ZH

Sem reformas, sem projetos profundos de transformação do Estado, alguém consegue imaginar uma revolução nas contas públicas que permita uma retomada nos investimentos e a volta do pagamento de salários dos servidores em dia? Não importa quem seja o próximo governador ou governadora, os problemas seguirão os mesmos: um aparato estatal inchado, uma máquina pesada que consome a quase totalidade das verbas disponíveis. Por mais que parlamentares da oposição e mesmo da base de apoio tenham argumentos ponderáveis, o fato é que a Assembleia não tem alternativa. É preciso que sejam aprovados os projetos com potencial para oferecer um tímido e modesto sopro de modernização das práticas públicas gaúchas.

Essa visão ultrapassada do Estado, associada a modelos de gestão baseados em benefícios constantes para a máquina pública, já se mostra há algum tempo em total desacordo com a situação do caixa do setor público. Ainda assim, vem sendo mantida ao longo de sucessivos governos. Isso significa que todos os últimos governadores tiveram sua parcela de responsabilidade com a quebra do Rio Grande do Sul. A hora, porém, não é de apontar culpados ou de insistir no jogo político e partidário de olho nas próximas eleições, mas de facilitar saídas. Muitas das alternativas dependem agora da Assembleia.

Desde novembro no Legislativo, o pacote de ajuste fiscal ainda tem um terço das medidas pendentes de exame. As medidas constantes do acordo com a União, que prevê a suspensão do pagamento da dívida por um período mínimo de três anos, foram apresentadas só agora. Às vésperas de uma campanha eleitoral, o Piratini está sendo desafiado a convencer tanto parlamentares de oposição quanto da sua própria base de apoio de que, mesmo impondo um custo para os gaúchos e, em especial para servidores, os projetos precisam ser aprovados.