Toda vez que escuto uma notícia sobre uma tragédia que envolve situações de bullying em escolas, sinto-me em uma queda livre e contínua sem rede de proteção. Novamente, temos uma situação de horror entre jovens quase crianças num lugar onde deveriam ser protegidos. Foi em Goiânia, mas poderia ser em qualquer lugar. Ocorrência esta que poderia ter sido evitada se tivéssemos olhos atentos, mãos que acolhem, ouvidos que escutam e usássemos a boca para defender essas crianças perdidas que ainda não sabem se defender das palavras que magoam mais do que vários socos. O protagonista dos dramas que envolvem as instituições escolares não são os seres que saem matando,(sei, nada justifica o ato). Os personagens principais somos todos nós que não fizemos nada para reverter, enquanto havia tempo para evitar.

Cadê os pais, os professores, a direção e os colegas que participaram das agressões, os que ficaram quietos? Em nenhum momento, ninguém, notou ou sentiu a dor dessa criança, angústia que se transformou em duas mortes e mais quatro feridos e multiplicou pelo Brasil inteiro uma dilaceração geral? Questiono-me sempre nas tragédias envolvendo alunos e li sobre várias, porém a de Realengo (RJ), com 12 mortes e 12 feridos, deixou-me doente, praticamente, todas eram situações de humilhações escolares. Pergunto-me: o que estamos fazendo? Por que não conseguimos transformar essa situação? Agora em 2017, caímos mais um pouco e nos inundamos num pavor imenso. Pensamos em quantas vezes não escutamos um aluno ser enlameado em rebaixamentos e nada fizemos? Minimizamos com falas triviais do tipo: "Deixa de ser chato"! "Para de dizer essas coisas ao teu colega"! Os professores vivem em uma situação de dualidade contraditória: de dor e de confronto, sentimos a dor das crianças que sofrem ações vexatórias dos colegas, mas na maioria das vezes, não temos coragem de enfrentar os alunos, os pais e a direção para fazer uma denuncia. E nos calamos, pois não temos culpa! Será mesmo que não somos culpados também?