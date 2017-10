Em sua edição de 30/09/2017 a revista The Economist reacendeu o debate sobre os limites dos direitos de propriedade. Parece natural que alguém que compre alguma coisa se torne seu proprietário. Essa naturalidade vem sendo desafiada. Com o advento da informatização e da digitalização a questão do direito de propriedade ganha novos contornos. Um exemplo vem do setor de máquinas e equipamentos agrícolas, que historicamente teve nos produtores rurais importante fonte de inovação. A partir da resolução dos problemas enfrentados no uso das máquinas, os produtores rurais são fontes de inúmeras melhorias e inovação nessa maquinaria.