Vincular a recuperação da economia a manutenção do Presidente retratado pela PF e PGR como chefe do "quadrilhão do PMDB", não será este argumento uma falácia que se sustenta na "naturalização das coisas erradas" _ para usar as palavras do Min. Luiz Fux _ e no conformismo? Ficaria a Bolsa de Valores mais instável por meses e os investidores em insegurança jurídica e ou comercial por "culpa" do sucessor de Temer manter a política econômica, de assegurarmos ao mundo que justamente somos um país que não tolera a corrupção e de querermos investigá-la logo que haja sólida acusação formal? Se prevalecer na Câmara o ato de "empurrar para frente" e investigar o Presidente após o final do mandato, enquanto nação, não estaremos a reproduzir o agir tolerante com a corrupção que nos trouxe ao atual cenário? Enfim, que experiência disto tudo queremos reter para o futuro do Brasil pós-Lava Jato?