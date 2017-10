Não desejo entrar nas profundezas desse raciocínio, que demoniza por inteiro a atuação do estado (senso amplo), até porque a corrente temporada de escândalos no Brasil só nos leva nessa direção: de fato, a atuação estatal é um desastre, em incompetência, e, mais que tudo, em corrupção e desperdício.

Mas eis um percalço: saindo dos entes estatais, as ações e os serviços passariam para os tais "entes privados", ou seja, os empresários. E, sem sombra de dúvida, saíram tão manchados esses quanto os políticos, de quase todos os partidos, nessa hecatombe moral da nação. Incluindo os príncipes enjaulados, a nata do maior empresariado brasileiro aderiu quase por inteiro a esse processo espúrio, que vitimou o país, não apenas na redução de nossa estatura moral, mas em valores financeiros que talvez jamais venham a ser conhecidos em sua real dimensão.

Não há, portanto, nem coerência, nem realidade nessa dicotomia de liberais versus socialistas. Ambos, quanto mais ao pé da letra, mais perderam com os exemplos da história recente, desde a ruína do comunismo nas pedras do Muro de Berlim, ao holocausto financeiro liberal dos EUA em 2008. Aqui, o menor traço de equilíbrio nos leva a concluir pela necessária procura de um novo caminho. Que não é a ausência de Estado, nem a ditadura de qualquer classe social com um governo de iluminados.