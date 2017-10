O filósofo francês Gilles Lipovetsky chama os tempos atuais de hipermodernidade. Para ele, o problema da educação de hoje é facilitar tudo, com técnicas suaves e métodos ativos, deixando o esforço do aprender e a teoria de lado. Algumas escolas estão repletas dessa maneira de dar aula, que termina agradando à maioria dos alunos, que se divertem, riem, trocam achismos sobre todos os temas, mas sem fundamentação teórica nenhuma ou com rápidas pinceladas sobre o que realmente interessa. O irônico é que, no meio dessas discussões supostamente educacionais, os professores lamentam o fato de que a maioria dos alunos não têm competência ou habilidade para executar nada, e o que decidem para resolver o problema? Pesquisam mais técnicas de métodos ativos, com pulinhos, palminhas, assovios e saltinhos, deixando ainda mais o conteúdo de lado, como se fosse o aspecto mais negativo da educação.

Quem passa nos primeiros lugares nos vestibulares das federais, o que estuda por métodos ativos ou o que lê profundamente as teorias?

Certa vez ouvi um professor universitário afirmar o seguinte à sua coordenadora pedagógica, depois de uma longa semana de palestras de formação, enfrentada por todos os educadores no início de cada semestre: "Prezada, na próxima formação, eu quero organizar as atividades de métodos ativos, eu farei os professores pularem num pé só, darem duas voltas no salão com venda nos olhos e assoviarem". "Mas o que isso tem a ver com educação?" Perguntou a pedagoga. "Nada, a mesma coisa que todos os métodos ativos que presenciamos", concluiu.

Talvez seja óbvio, mas pouca gente se deu conta. Quem passa nos primeiros lugares nos vestibulares das federais, o que estuda por métodos ativos ou o que lê profundamente as teorias? Quem passa nos melhores concursos, os formados nos métodos ativos ou os que leem muitas horas por dia?