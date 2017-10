Independentemente de seu final, a Operação Lava-Jato está mudando o curso da história do Brasil. A mídia comemora com satisfação o êxito de cada ação da Polícia Federal e o juiz Sergio Moro é sem sombra de dúvida uma das pessoas mais respeitadas e festejadas deste país, despontando em certas reportagens com o apelativo de herói.

O que é ser herói? Se levarmos em conta a teoria de Thomas Carlyle, segundo a qual a história pode ser interpretada através da vida de seus heróis, é herói o grande homem, dotado de muito carisma, que deixou sua marca na história. A ideia de Carlyle foi descartada mais tarde por historiadores que deram menos importância aos grandes eventos e estudaram antes as estruturas econômicas e sociais ou as tendências coletivas. No entanto, ao recorrer a dicionários ou enciclopédias, emerge sempre a noção de que um herói é aquele que realiza um ato excepcional, que não lhe foi exigido, com risco da própria vida e para beneficiar o próximo. É herói quem coloca a vida em perigo para salvar uma criança que está se afogando ou quem renuncia à habitualidade de um hospital de seu país para ir arriscar a vida na África junto às vítimas do ebola.