Há uma falsa percepção de que mudar o tempo todo é "o" caminho, a rota possível. Isso é relativo. Os últimos 800 anos de civilização judaico-cristã realizaram tudo o que os jovens de hoje usufruem a pleno. Do tomógrafo ao antibiótico, do smartphone ao chuveiro a gás, dos games ao Google e à energia elétrica. Tudo produzido com conhecimento, que tem dois atributos fundantes: a língua que tudo pensa e nos faz pensadores dela própria compondo o nosso saber. E a matemática, que explica as ciências duras como a biologia, a física e a química. Permeando estes campos científicos temos o a engenharia, que dá a 7 bilhões de criaturas comida, mobilidade, saúde e água sanitária. Não se chega a esse patamar de desenvolvimento deixando a cabeças dos guris navegando na sua agenda cognitiva particular – seja na sala ou no pátio. É preciso trabalhar duro, ler, somar, subtrair e domar a regra de três.

A miopia do Estado brasileiro forma 10 advogados para cada engenheiro ao ano. Como se sabe, engenheiros fazem riqueza, inovação e dinheiro novo. Até as ruas do Vale do Silício, visitado frequentemente por gaúchos, sabem que o mundo binário dos algoritmos e da programação somado ao modelo operacional da engenharia são o continente da criatividade, que nada poderia fora dessa combinação. Portanto, legar às crianças a tarefa de construir seu próprio conhecimento é impróprio – não é racional. Saudar os criativos sem fazer igual gesto aos racionais, lógicos e dedutivos parece superficial. Summerhill, escola que se localiza em Leiston, no condado de Suffolk, na Inglaterra, e fundada em 1921 pelo educador Alexander S. Neill, foi matriz do movimento das escolas democráticas. Consta que não há mais do que 200 dessas no mundo. Logo, precisam pegar pesado e produzir resultados para a civilização para termos uma visão precisa do modelo.