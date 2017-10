A cena foi simplesmente impactante. De um lado do Salão da Dieta estava o trono imperial ocupado por Carlos V, o jovem imperador do Sacro Império, cercado por inúmeros clérigos. Do outro, completamente só, encontrava-se o monge Martim Lutero, convocado para abjurar as suas teses que contrariavam os poderes da Igreja Romana. Na Dieta de Worms, a coroa e a mitra papal estavam, com todos os motivos, temerosos dos efeitos subversivos e nocivos à ordem das 95 teses que Lutero fixara na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Saxônia, em 31 de outubro de 1517.

O monge tornara-se popular em toda a Alemanha. Surgido do nada, ele fascinara os alemães com sua coragem e destemor. Tornou-se, num relâmpago, herói nacional (na época, a nação estava dividida em 240 Estados). Ele repudiara a venda das indulgências, a compra de lugares no céu, próspero negócio estimulado pelo papado e pela casa bancária dos Fugger. Para Lutero, nem o Sumo Pontífice ou qualquer outro comissário agindo em seu nome tinha legitimidade para tal ação nefanda.

Um crescente ódio tomou conta da cristandade e olhos sanguinários conduziram à Grande Guerra de católicos contra protestantes.

Encerrado o debate, o monge, que negou retratar-se, afirmou que por ali ficava. Não tinha mais nada a dizer, e que Deus o protegesse. De fato, assim se deu, pois o príncipe-eleitor Frederico o Sábio lançou seu escudo protetor e os cavaleiros alemães, com suas espadas, asseguraram-lhe a vida, levando-o em segredo para o castelo de Wartburg, na Turíngia (onde Lutero começou a verter o Novo Testamento para o alemão). Evitaram assim que ele tivesse o triste destino de tantos outros reformadores que terminaram seus dias na fogueira.

O monge rebelde afirmava que a salvação só poderia se dar na relação direta do fiel com Deus. Acusou o papado de usurpar os antigos costumes das comunidades cristãs. De nada serviam as boas obras, as intervenções sacerdotais, os santos, a confissão ou qualquer outro recurso clerical que pudesse ser um sucedâneo à manifestação da vontade divina. Lutero tinha como modelo as comunidades cristãs primitivas, nas quais os fiéis escolhiam o seu guia espiritual.