A referida lei nasceu para alterar artigos sobre ativos financeiros, além de alterar tópicos da Lei nº 9.514/97, que trata do financiamento de imóveis com garantia de alienação fiduciária, sendo esta a causa de todo o temor.

Ocorre que no ponto que se refere à alienação fiduciária, muitas pessoas estão entendendo que podem vir a perder o imóvel e ainda assim ficarem com dívida ao banco.

Esta alteração destina-se às pessoas jurídicas que buscam capital de giro para suas empresas junto aos bancos, condicionando estes empréstimos com uma garantia, no caso a alienação fiduciária. Assim ocorrendo, caso o tomador do empréstimo se torne inadimplente, poderá, além de perder o imóvel dado em garantia, continuar devedor com o risco de perder outros bens de seu patrimônio.