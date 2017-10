A preocupação da CEF é de adequar-se às novas regras de controle das estatais, que precisarão ser cumpridas até junho do próximo ano. A partir de então, será exigido um capital mínimo para a entidade seguir com o mesmo nível de operações _ condição válida também para o Banco do Brasil. A Caixa é líder no mercado de crédito imobiliário. No primeiro semestre deste ano, atingiu R$ 715 bilhões de saldo da carteira de crédito. O montante dá uma ideia do impacto para o país se essa instituição financeira, com forte atuação na área social, esbarrasse em limitações para atuar justamente quando a atividade econômica ensaia sinais de recuperação.