A intolerância é uma praga. Se não é do meu time de futebol, é inimigo. Se não for do meu partido político, gostou do filme que eu não gostei, da peça de teatro, da escultura, da exposição, da rede de TV, do seriado, da opinião sobre opção sexual, da opção sexual, da religião, todos inimigos...

Hospitalizei um paciente muito enfermo. Veio para esclarecer um diagnóstico. Era acompanhado há anos, tinha muitas doenças, algumas severas.

Na era da intolerância, tolerar as dificuldades dos que buscam nossos cuidados é indispensável.

Era possível controlar vários problemas, inclusive alcoolismo. Ele não conseguia deixar de fumar naquele momento. As restrições que sofria desafiavam seus limites. Obteve acomodação com sacada, para fumar ao ar livre. Era o que podia. Estava com as pernas paralisadas. Precisava usar cadeira de rodas e ajuda para ir fumar. Isso limitou o vício.

Na primeira noite, recebi ligação da enfermeira, tensa, tom de voz indignado, informando que o paciente estava fumando. Disse-lhe que sabia disso, e pelas suas condições, não era viável impedir. Respondeu que o hospital é ambiente livre de fumo. Expliquei que neste caso, fumo era manifestação de doença, que precisávamos conciliar pessoas e suas doenças e ambiente sem fumo. Eu, a equipe de trabalho, familiares, visitantes, não podemos fumar. Mas o tabagista cujo tratamento não incluía tabagismo no momento... Eu não seria intolerante à doença. Ela disse que iria comunicar a seus superiores, é a regra. Concordei. Deixei clara minha conduta, o hospital seguiria a sua. Foi encontrada uma fórmula para os dias seguintes, até a alta. Morreu em casa, fumando, dias depois.