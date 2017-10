Desde que cercada de todos os cuidados exigidos por um projeto dessa magnitude, a perspectiva de construção de uma usina térmica de grande porte abastecida a gás natural liquefeito em Rio Grande precisa de uma mobilização de líderes gaúchos semelhante à que, no passado, garantiu conquistas ainda mais complexas, como o Polo Petroquímico de Triunfo. Anunciado em 2009, o empreendimento previsto para o sul do Estado não conseguiu ser levado adiante por uma empresa gaúcha. Justamente no momento em que foi assumido por uma companhia norte-americana com atuação na área, teve sua licença revogada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nesta semana, inicia-se uma etapa decisiva para viabilizá-lo. Líderes políticos e empresariais gaúchos precisam reverter a decisão, garantindo a continuidade desse projeto essencial para Rio Grande e para o Estado.

Avaliado em até R$ 3 bilhões, o plano acena com a perspectiva de gerar milhares de empregos no município, além de um substancial reforço no caixa do Tesouro estadual pelo alto potencial de geração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para o Estado, o projeto representa ainda a oportunidade de suprimento de gás de fontes diversas, sem dependência do controverso gasoduto Bolívia-Brasil. Por meio de um duto menor e mais factível, abre também a possibilidade de que esse combustível possa ser transportado para importantes centros de consumo, como a Região Metropolitana. Além disso, a iniciativa pode contribuir para diversificar a matriz energética do Rio Grande do Sul, que enfrenta problemas históricos nesse tipo de abastecimento.