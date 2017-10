A recente morte de dois jovens em Goiânia (GO) reacendeu o debate sobre a prática do bullying no país. Vale lembrar que Porto Alegre foi a primeira capital brasileira a ter uma legislação específica voltada à prevenção e ao combate a esse tipo muito particular de violência, especialmente nas escolas. Mas, infelizmente, em mais de sete anos da vigência da lei, pouco ou quase nada se fez.

Em 2010, após aprofundar o conhecimento do tema com palestras voltadas ao compartilhamento de experiências em escolas por todo o Estado, concluímos que era necessária a intervenção do Estado para levar às comunidades escolares um debate franco com educadores, pais e profissionais da saúde, além, claro, dos próprios jovens. Apresentamos projeto que virou lei pioneira no país, referência para outras cidades, Estados e para a União.

A falta de continuidade de políticas públicas para a prevenção e combate ao bullying colocam nossos jovens em risco.

Porém, de lá para cá, pouco se fez. O que se constata é que as iniciativas são isoladas, em grande maioria de escolas particulares. E é fácil constatar isso. Tomando como exemplo a Capital, basta olharmos o site da prefeitura para verificarmos que, entre 2011 e 2016, apenas 10 notícias tratam de quatro eventos relativos ao bullying. E em 2017, passados 10 meses de uma nova gestão, o tratamento é zero. No Estado e na União, pelo tamanho das suas redes de ensino, as iniciativas são, igualmente, insignificantes.