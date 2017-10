Em torno do Memorial Luiz Carlos Prestes se discute não o homem, mas o direito democrático da comunidade porto-alegrense de celebrar os que lutaram contra a opressão que desventra impudicamente nossa sociedade.

Compreende-se que haja os que são contra. Em mundo de explorados e exploradores, as contradições de classe, gênero e cor perpassam toda celebração. A memória é espaço de disputa, sempre.

Para ficarmos no Sul, o nosso Manuel Padeiro; Alexandre Luís de Queirós e Vasconcelos, o Quebra; João Cândido, o Almirante Negro; o sargento Manoel Raimundo Soares, o "mãos amarradas", são nomes que apenas se destacam entre os milhares de lutadoras e lutadores anônimos sulinos. Merecem celebração.

Nos anos 1980, entrevistei Luiz Carlos Prestes, no Rio de Janeiro. Já ia pra lá dos oitenta. Ao abrir a porta, me surpreendi com seu pequeno tamanho. Por que acreditamos que a altura dos homens deve corresponder ao seus destaques históricos?