Recente estudo feito pelo VAB – Video Advertising Bureau, nos Estados Unidos, indica que as 35 marcas mais inovadoras, chamadas de disruptivas, apostaram alto na TV para alavancar seu crescimento nos últimos anos.

As Marcas em Construção, que são aquelas em média com sete anos de existência e têm anunciado em TV desde 2014. As Marcas em Expansão, com a média de 15 anos de vida e que estão na TV pelo menos há mais de quatro anos. E as Marcas Digitais Estabelecidas, com a média de 22 anos de existência e que anunciam em TV desde antes de 2010. Nas três categorias, o incremento em publicidade televisiva foi constante nos últimos anos.

No total, essas 35 marcas investiram US$ 2,16 bilhões em TV no ano de 2015 e US$ 2,65 bilhões em 2016 – ou seja, quase 500 milhões a mais de um ano para o outro.

Entre as 14 classificadas como Marcas em Construção (caso da Uber e Airbnb), houve um aumento de 56% das inversões em TV entre 2015 e 2016, alavancando mais 160% em search das marcas, 195% em ações nas mídias sociais e 185% no total das visitas online.

No caso das 16 classificadas como Marcas em Expansão (como Crocs e Spotify), 13 delas registraram correlação entre o maior investimento em TV e aumento significativo de tráfego de unique visitors em seus websites.

Entre as cinco classificadas como Marcas Digitais Estabelecidas, chamadas de FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google), os US$ 550 milhões investidos em TV no ano de 2011 passaram para US$ 1,38 bilhão em 2016; sendo que as três maiores investidoras neste ano foram Apple (US$ 591 milhões), Amazon (US$ 385 milhões) e Google (US$ 327 milhões).

Nos cinco anos (2011-16) considerados, essas cinco marcas aumentaram seus investimentos em 150% e viram sua receita crescer em 136% – número considerável para negócios já consolidados, que dependiam mais de crescimento vegetativo.