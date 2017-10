A exemplo do que foi feito para os gestores de estatais, o Planalto promete anunciar, ainda nesta semana, uma série de exigências a serem seguidas por representantes da administração pública. O objetivo é prevenir prejuízos como os que vêm sendo impostos ao país por conta da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e alguns de seus principais ministros. O país precisa de instrumentos para evitar que desvios na administração pública continuem ocorrendo com tanta facilidade. Episódios como esses impõem um custo elevado demais para os brasileiros, tanto com a subtração de verbas oficiais quanto com o desgaste de imagem.

Elaboradas em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU), as providências constantes de um decreto e de um projeto de lei só podem ser consideradas bem-vindas. A falta de critérios como competência e qualificação na definição de ocupantes de cargos públicos, além de exigências como ficha limpa, está entre as razões de o país conviver com tantos casos simultâneos de corrupção. Os danos para os brasileiros, como se constata agora, não se restringem aos recursos desviados. Somam-se a eles os elevados custos para convencer aliados no Congresso a barrar qualquer investigação.