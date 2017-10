No mês em que a Reforma Protestante completa 500 anos, é importante lembrar que o movimento iniciado por Martinho Lutero trouxe contribuições que não se confinaram aos muros eclesiásticos. No Rio Grande do Sul, Estado com expressiva presença luterana, é surpreendente revisitar as ideias do reformador sobre a educação e perceber que estamos atrasados em meio milênio!

Longe de sugerir qualquer proselitismo religioso, precisamos escutar o reformador quanto ao valor da educação

Em seus escritos, Lutero destacou o papel dos pais em demandar educação para suas crianças, bem como ressaltou a responsabilidade dos governos na oferta de escolas. Para o reformador, os pais que mantinham "seus filhos totalmente afastados do estudo" provocavam "um grande prejuízo assassino no mundo inteiro". Quanto às autoridades, afirmou que elas tinham "o dever de obrigar os súditos a mandar seus filhos para a escola". Afinal, "o progresso da cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros [...]. O melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem muitas pessoas bem instruídas". Lutero tratou até mesmo da alocação de recursos para a área: "Se alguém der um ducado para a guerra [...], seria justo doar cem ducados para a educação".

Educação de qualidade é fundamental para formar pessoas que participem ativamente da vida em sociedade. Além disso, a educação cumpre papel importante na redução das desigualdades. Há evidências acerca da importância do desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais na primeira infância. Entretanto, há tempos temos visto a deterioração relativa da educação gaúcha nos testes padronizados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A política pública voltada à primeira infância tem amadurecido, mas ainda é incipiente. Nossa sociedade parece ignorar tanto o reformador do século 16 quanto as evidências recentes acerca dos benefícios da educação.