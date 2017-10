A proposta encaminhada pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. (Of. 1697/2017) é fraca porque exclui comando de greve e o Simpa dos grupos de trabalho, propõe o regime de 40 horas sem dizer como ficam os regimes atuais, encaminha mensagem retificativa não substantiva e afirma que cumprirá as decisões com trânsito em julgado.

O prefeito precisa se esforçar mais. Só haverá negociação verdadeira quando o prefeito retirar a proposta do fim dos regimes de trabalho. Há pontos em que os servidores podem ceder. A data de pagamento e outros devem ser objeto de negociação. A categoria não pode se desmobilizar, mas deve manter aberto o diálogo. Haverá perdas, resta aos servidores a "redução de danos".

A categoria não pode se desmobilizar, mas deve manter aberto o diálogo.

O sindicato precisa apresentar contraproposta, negociar. Os projetos do prefeito visam à imposição no serviço público do modelo de gestão neoliberal baseado nas regras do mercado, com a transformação do servidor em objeto, redução das conquistas e venda de patrimônio público à iniciativa privada. Mas lutar também é negociar, pois não se trata só de direitos dos servidores, mas defesa do bem comum da cidade.

Para isso, os servidores precisam mostrar que os projetos são danosos para Porto Alegre. Estudo recente aponta que a perda salarial dos servidores com os projetos do prefeito representará a redução de R$ 1,5 bilhão do PIB da Capital e um corte de 38,8 mil postos de trabalho. Só o comércio sofrerá perdas de R$ 269 milhões, e o setor de serviços, R$ 238 milhões. Haverá queda do ISSQN no valor de R$ 24,6 milhões. É de arrepiar qualquer liberal.

As iniciativas de privatização do Dmae e da Carris são equivocadas. Cidades que experimentaram a privatização voltaram atrás. No Brasil, em Manaus, a privatização do Dmae local levou a cidade a se tornar a pior capital em oferta desses serviços e, em Lisboa, a privatização da Carris levou à degradação do serviço. Se as iniciativas do prefeito deram errado em todo o mundo, por que haveriam de dar certo em Porto Alegre?