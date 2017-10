Há 500 anos, Lutero questionava as autoridades eclesiásticas de Roma e dava início à Reforma Protestante, uma via para a Era Moderna. Inconformado principalmente com as indulgências, isto é, o pecado tinha um preço, pago em dinheiro, salvava o pecador, revertendo o ganho para a Igreja da época. Hoje, católicos e luteranos celebram pela primeira vez a data em conciliação, premidos pela sobrevivência. Estaríamos nós, não na Alemanha, mas no Brasil, não do poder de Roma, mas de Brasília, realmente inconformados com as indulgências, uma compra da impunidade no espaço dos poderes, entre aqueles que assim procedem?