Acredito que muitos já ouviram dizer que um assunto vira tema de inúmeras conversas, debates, encontros, artigos, quando seu conteúdo está em falta. Estamos, então, carentes de respeito, direitos e liberdade. É sobre isso que falamos e escrevemos vertiginosamente. É o que lamentamos. É o que nos angustia. A diversidade humana segue espantando. As negociações políticas continuam sórdidas. A intolerância mostra garras afiadas e violentas. Os movimentos sociais são rechaçados e a força bruta dos governos e de seus aliados se impõe com ferocidade. Sem pudor.

Queremos democracia e igualdade, em todas as esferas. Repudiamos as matrizes que alimentam o preconceito, ignoram nossa memória e nos roubam direitos básicos. Um desejo genuíno, mas incompatível com o Brasil autoritário e hipócrita que se desenha a partir do Planalto Central com sua corrupção endêmica e seus políticos sem caráter, "acima de qualquer suspeita", e com foro privilegiado.