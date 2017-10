Agencia RBS

"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." Assim garante o Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Porém, os alunos da rede de educação pública estadual Rio Grande do Sul não estão tendo esse direito assegurado.

Desde o dia 5 de setembro os professores estaduais estão em greve e milhares de alunos estão sem aula. Eu e meus colegas ficamos durante 30 dias sem algumas disciplinas. Em véspera de Enem, isso foi desesperador! Meus professores voltaram, não sei se por preocupação conosco ou por desilusão com o governo e com os colegas não grevistas, porém eles não conseguirão concluir os conteúdos antes da mais importante avaliação do MEC, tão esperada por todos os alunos.

Quem está descumprindo a Constituição é o governo.

Mas eu os entendo. Eles compram tinta para seus pincéis para poderem escrever no quadro, participam de eventos organizados pela escola com a finalidade de arrecadar dinheiro, doam prêmios para rifas. Muito deles compram até mesmo folha de ofício para garantirem que todos os alunos tenham acesso aos materiais xerocados. Ou seja, eles cumprem muito além de suas obrigações. O reconhecimento que recebem por isso é o menor salário pago aos docentes brasileiros, sem reajuste desde 2014. Como se isso não fosse suficientemente ultrajante, o pagamento nem sempre é feito integralmente, gerando transtorno e endividamento àqueles que, com tanto empenho, nos ensinam.