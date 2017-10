É inadmissível a perspectiva de que, com mais da metade de suas obras prontas, a nova ponte do Guaíba corra o risco de perder R$ 153,34 milhões previstos para este ano. Se a ameaça for confirmada, a consequência será a suspensão imediata dos trabalhos, que já se encontram em ritmo lento. Líderes gaúchos do meio político e empresarial precisam se mobilizar para evitar que isso ocorra. Esse é um projeto essencial para facilitar a ligação entre áreas movimentadas da Região Metropolitana e outras regiões do Estado.