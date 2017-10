Aliado de Temer, de quem ganhou cargo de ministro, Osmar Terra usou esse espaço para a tese de que governos do PT transferiram renda, mas não reduziram desigualdade. Ele pergunta onde fica a redução da pobreza se mais de 50 milhões precisam do Bolsa Família para não passarem fome. Nós respondemos: justamente no fato de que 50 milhões não passam mais fome, que é o primeiro e mais urgente sintoma da desigualdade. Recomendável que um ministro da área social tenha essa nitidez de prioridade...

Esse governo não tem nada além de uma tese partidária?

Ocorre que o objetivo do ministro não é discutir qualidade e extensão dos programas sociais do PT, mas tentar justificar a incapacidade de seu ministério de dar a devida continuidade e evolução a essas ações. Afinal, não é tarefa fácil explicar a façanha de, em tão pouco tempo, ter aumentado de 2,5 milhões para 3,6 milhões o número de pessoas abaixo da linha da pobreza e devolvido o Brasil ao vergonhoso Mapa da Fome. Atacar o PT, por certo, é menos complicado.

Mas esse afã partidário só faz o ministro de Temer expor as insuficiências de seu governo. Ao dizer que o PT não se preocupou com a ascensão profissional de quem recebia Bolsa Família, ele sonega dados oficiais, verificados e recomendados como exemplo planetário por organismos como a ONU e o Banco Mundial (que reconhece a saída de 28 milhões de brasileiros da pobreza). Foram essas condicionalidades criadas nos governos do PT – exigência de matrícula, frequência escolar, vacinação – que, somadas à oferta de qualificação técnica, crédito e formalização do trabalho, renderam ao Bolsa Família o título de melhor programa social do mundo.