Intensidades... Uma palavra única e despretensiosa que pode aflorar sem grande risco. Pode ajudar a perceber coisas menores, vistas quando deslocamos nosso olhar das evidências e começamos a perceber além do percebido, uma nova paisagem.

Convivendo no universo infantil, cabe entender o que se alarga e se expande: a vida das crianças que não se enquadram na ordem. Um risco constante de forças dominantes capturando fluxos assemelhados à vida, arrastando-os a uma realidade patológica de correções, a um vício contra o qual a infância luta. Vale indagar: o que estamos fazendo e como estamos convivendo com nossas crianças? Estamos desenvolvendo relações éticas com elas?