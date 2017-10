Totalitarismos, não importa o jaez, fascista, nazista ou _ para espanto de muitos incautos _ comunista, não merecem nenhum tipo de homenagem. Na Alemanha, nos anos de 1952/1956, por decisão de sua suprema corte, foi proscrita a existência do Partido Socialista do Reich (neonazista) e do Partido Comunista da Alemanha. Sim, comunista, uma ideologia que prega a tomada do poder pela força e a instalação de uma ditatura do proletariado. Di-ta-du-ra, não importa, sempre é ditadura!