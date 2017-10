A ideologia é o vício das ideias. E mesmo que as ideologias façam parte da realidade, a população vive na realidade material e deseja resultados concretos dos governos, primando pela eficiência e qualidade, em que serão entregues os bens e serviços públicos que ela financia. Atualmente, 90% dos municípios do Brasil têm apresentado uma situação fiscal difícil ou crítica para esses fins. E em Porto Alegre não é diferente.

O índice Firjan, criado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, avalia a responsabilidade fiscal e administrativa da gestão pública dos municípios. Ele é dividido em quatro conceitos, que vão de A (máximo) a D (mínimo), para indicadores de receita própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida. Em 2016, o índice classificou Porto Alegre na 635ª posição nacional, na 106ª posição estadual e na 14ª posição entre as capitais, colocando a gestão pública no pior cenário.

Porto Alegre vem apresentando desde 2006 o conceito A para as receitas próprias, o que não tem sido suficiente para financiar investimentos. Em 2016, os investimentos alcançaram o conceito D, uma das piores notas do período, superando os anos de 2008 e 2015. Além disso, os índices de gastos com pessoal e de liquidez do município apresentaram conceito C, demonstrando a necessidade de um acompanhamento gerencial mais rigoroso.

O índice de liquidez verifica se as prefeituras estão deixando em caixa recursos suficientes para honrar suas obrigações de curto prazo. O problema de liquidez ficou evidenciado no ano de 2016 pelo atraso a fornecedores e pela antecipação do IPTU para o pagamento do 13º salário, contribuindo para o atraso dos salários dos servidores municipais neste ano.