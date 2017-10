Uma vez que o ordenamento jurídico prevê tribunais específicos, como do trabalho, eleitoral e federal, não deveria causar espanto que eventuais crimes cometidos por militares no exercício de sua atividade militar voltem a ser julgados pela Justiça Militar. A sanção presidencial ao projeto aprovado no Congresso que devolve a competência aos tribunais militares é um caminho óbvio e sensato enquanto houver Justiça Militar.

As Forças Armadas não pedem para serem chamadas a intervir no policiamento e em confrontos com bandidos que deveriam ser de responsabilidade das polícias estaduais ou da Força Nacional nas grandes cidades brasileiras. Ao contrário, são governos falidos e sociedades acuadas que clamam por socorro dos militares.