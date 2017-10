Em desespero, morador de Porto Alegre fez placa com a pergunta: "Você não é uma anta. Certo?" Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Da próxima vez que você for humano, demasiado anta, tente ao menos ser sensível.

Existe uma frase que gosto muito de usar em descrições de perfis em redes sociais: "sou uma anta sensível". Esse petardo da língua portuguesa não é meu, mas de um amigo excelente na síntese de palavras e sentimentos. Particularmente, gosto de pensar que se mais pessoas compreendessem a genialidade desse mantra bem humorado o mundo se tornaria um lugar mais aceitável. É por isso que gosto de disseminar tão fundamental ensinamento: a verdade é que somos todos antas.

Em maior ou menor grau, algumas mais rechonchudas e outras mais nervosas… Humano, demasiado anta. Uma manada gigantesca e espalhada em escala global, com péssimos hábitos, muitas manias, e acesso à internet. Zero Hora mesmo publicou, tempos atrás, coluna em que um morador desesperado da Capital recorria ao extremo para que as pessoas parassem de estacionar indevidamente na frente de sua loja: pendurar uma placa com a foto da nossa já citada musa mamífera e o apelo "Não estacione, você não é uma anta, certo?".

Fato é que as antas são animais inteligentíssimos. Sua capacidade cerebral se assemelha a dos elefantes - esses sim, sempre em alta conta quando o quesito são neurônios. Além disso, antas são excelentes nadadoras e acumulam o título de maior mamífero terrestre nativo da América do Sul. São imponentes, mas não majestosas. A verdade é que as antas são mesmo é muito mal assessoradas. Precisam urgentemente de um reposicionamento de marca. O problema não são elas, coitadas, mas sim nós, humanos.

Ou melhor, nós, humanos-antas, que andam em frente derrubando tudo que está pelo caminho. Terraplanando sonhos, jogando lixo pela janela dos carros, chegando atrasados em compromissos e, pasmem, estacionando em áreas particulares pela preguiça de caminhar uma quadra a mais. Esses somos nós, antas de 300kg ruminando nossas ideias repetitivas em redes sociais, vendo o futuro repetir o passado, cansados e vagarosos, comprando comida congelada no supermercado.