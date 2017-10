Jair Bolsonaro (PSC?) é hoje uma realidade não somente pela capacidade de crescimento em pesquisas, a tal ponto de supostamente dividir a atenção em um cenário de segundo turno com Lula (PT), mas também pela sua capacidade de criar fatos políticos retroalimentáveis e fortemente reverberáveis.

Ele e sua equipe, sob inspiração da eleição de Trump nos EUA, encontraram uma brecha valiosa para deslocar capital político. A Geração Z é seu alvo principal, não somente por ser composta de nativos digitais que possuem grande capacidade de alcance e penetração em redes sociais com likes e engajamento de sobra, mas porque é aquela faixa que se mostra vulnerável e inclinada a uma leitura alternativa dos fatos já transformados em história.

O último Barômetro Latinoamericano cravou 6% e 10% apenas de confiança nos partidos políticos e no Congresso Nacional, respectivamente. A pesquisa do DataPoder360 de julho desenhou a gravidade da situação ao mostrar que 51% e 56% da população rejeita sistematicamente candidatos tucanos e petistas. O governo Temer (PMDB), segundo a última pesquisa do Ibope, tem 3% apenas de avaliação positiva. Sinais mais claros de falência das lógicas tradicionais de legitimação dos políticos profissionais, impossível. O que, contudo, impressiona nessa conjuntura crítica para a elite política é que ela não percebeu a mudança nas dinâmicas de sobrevivência que doravante estão colocadas à disposição.