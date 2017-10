Faltam aproximadamente 3 meses para 2018, o ano que mudará tudo. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, um sentimento de desrepresentatividade floresceu no brasileiro, uma sensação familiar, mas que estava dormente diante da falta de interesse político do cidadão médio. Esse vácuo de poder é cobiçado por populistas, conservadores, liberais e, enfim, por todos aqueles que acreditam ser uma mudança positiva para o país diante do abismo de descrédito que a esquerda cavou.