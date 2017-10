Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal deve dar continuidade ao julgamento da ADI 5543, na qual se objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e da Resolução 34/2014 da Anvisa, as quais vedam a doação de sangue por homens gays no Brasil.

O sangue de qualquer pessoa pode ajudar a salvar vidas, já o preconceito, não!

Por incrível que possa parecer, a restrição à doação de sangue por gays é presenciada em alguns países, incluindo o Brasil. Enquanto isso, os bancos de sangue clamam por doações. Com tantas campanhas realizadas no país, inclusive pelo Ministério da Saúde, justamente para que as pessoas se conscientizem com um gesto humano e solidário, soa totalmente contraditória a disposição proibitiva contida na portaria e na resolução.

É inadmissível que esse tipo de normativa ainda esteja vigorando, pois se destaca uma forma de preconceito chancelada pelo próprio Estado, o qual deveria guarnecer o tratamento equânime da sociedade. Há anos a Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas Comissões de Diversidade Sexual e Gênero, vem alertando e batalhando para a mudança na regra da doação de sangue, para que gays não sejam proibidos de ajudar a salvar vidas.

Ressalta-se que a nossa sociedade ainda convive sob a égide de uma cultura preconceituosa, sendo o Brasil o país que mais mata LGBTI no mundo. Portanto, com a expectativa de confirmação do resultado da ADI 5543 pela Suprema Corte, para declarar a inconstitucionalidade da norma proibitiva, estaremos avançando no sentido do reconhecimento dos direitos e da dignidade da população.