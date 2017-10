O conflito que fez duas vítimas fatais e dezenas de feridos em Gravataí foi mais uma das tragédias anunciadas que se multiplicam por todo o Rio Grande do Sul na área da criminalidade. A elevação em 43% no número de mortes violentas no município registrada até setembro, em comparação com igual período do ano passado, já antecipava o recrudescimento de uma insana guerra do tráfico. Por isso, independentemente de ações imediatas e pontuais que precisam ser tomadas neste momento de temor generalizado da população, o episódio precisa servir como um alerta do desafio que há pela frente nessa área. É inadmissível que tantos gaúchos, incluindo um número cada vez maior de quem nem sequer tem antecedentes criminais, sejam mantidos em seu cotidiano numa linha de tiro sem trégua.