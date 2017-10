A expressiva vitória da coalizão do presidente Mauricio Macri nas eleições parlamentares da Argentina tem um significado que transcende o âmbito do tradicional parceiro do Brasil e se estende para toda a América Latina. O resultado eleitoral demonstra que um líder político tem, sim, condições de sensibilizar uma parcela expressiva da população mesmo recorrendo a providências que são impopulares, mas necessárias. E é justamente isso o que o dirigente argentino vem fazendo desde a posse, há menos de dois anos.

Com a ampliação do número de cadeiras no Congresso, e mesmo minoritário, o presidente ganha o respaldo necessário para levar adiante um período "permanente de reformas". Confirmados os resultados da renovação de um terço do Senado e de metade da Câmara, essa é a alternativa para a qual precisa conceder prioridade a partir de agora.