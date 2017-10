O princípio em comento quer dizer que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo. A origem do princípio em referência é inglesa. Com o tempo, ele teve uma evolução considerável. Sua presença está em diversos diplomas internacionais.

Aqui, mesmo antes da alteração promovida pela Lei 10.792/2003, ele já tinha vigência mercê do artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal de 1988 e pelos decretos números 592 e 678, ambos de 1992. Com efeito, como é curial, o ônus da prova é do órgão acusador. A ele compete provar a acusação que vai descrita na peça exordial. Mas, em relação ao debate que haverá sobre o tema, é importante a afirmação de Carlos Henrique Haddad (2005, p. 69) segundo a qual o acusado, o suspeito, o investigado, não está obrigado à "apresentação de elementos de prova que tenham ou possam ter futuro valor incriminatório". A proposta do tema, ele não é moderno, pois desde o Velho Testamento já havia algo parecido, pois não se admitia que o acusado pudesse apresentar-se como culpado ou transgressor.