A Copa da atenção

Por Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital e membro do Conselho Editorial da RBS

Se a Copa de 2026 terminou para quem estava nos campos e nas arquibancadas, para a indústria da comunicação a realidade não premia com taças e tem apito inicial todos os dias. A cada primeiro toque na tela do smartphone, ainda com os olhos entreabertos, numa manhã qualquer. Quando os grandes eventos mundiais se encerram, a atenção gerada se vai, os refletores se apagam e fica a pergunta: o que aprendemos sobre a forma como as pessoas consomem conteúdos mundo afora?

A relevância de um veículo não se mede apenas pela escala da entrega

Na Copa, o sinal dos jogos estava em toda parte, gratuito e consumido à exaustão. Se a exclusividade da imagem transita na esfera dos direitos, a capacidade de imergir o usuário no evento sob um prisma personalizado, complementar e ambiental passa a ser uma obrigação. Para vencer na economia da atenção, o caminho não é tentar prender o usuário a um único canal, mas adotar uma estratégia de distribuição pautada no conceito de conteúdo líquido. Fluido e capaz de se adequar para ocupar múltiplos espaços. Para veículos de mídia regional, a provocação é ainda mais profunda. É aqui que entra a complementaridade entre a força institucional da mídia tradicional e o dinamismo da mídia digital. Superaproveitar o conteúdo ao atrelar o hábito de consumo histórico à transformação que diversifica a experiência e multiplica a presença.

O conteúdo precisa fluir, adaptando-se à linguagem e aos algoritmos de cada plataforma, ocupando as frestas da rotina do consumidor. Disputamos segundos em uma arquitetura de escolha fragmentada e caótica. O ciclo do negócio de mídia mudou. A resposta a essa equação no Rio Grande do Sul passa pela capilaridade e pelo valor do sotaque local. Quando o comunicador atua como plataforma e como ponte de empatia, a notícia ganha mediação humana, proximidade e fidelização.

A ativação do nosso ecossistema de marcas permite testar hipóteses de produto em tempo real, conectar comunidades digitais hiperlocais e transformar a audiência passageira em engajamento real. Contudo, atrair volumes massivos de tráfego durante um megaevento é apenas a primeira metade da partida. O grande desafio reside na retenção.