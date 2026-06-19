Por Patrícia Fraga, CEO da RBS e membro do Conselho Editorial

Uma pergunta a você que, como eu e tantos brasileiros, está vivendo esta Copa do Mundo em diferentes plataformas: curtindo a experiência de reunir a turma diante da TV, ouvindo e assistindo à rádio no streaming, interagindo em programas pré e pós-jogo ou acompanhando seus comunicadores favoritos nas redes sociais. Ou ainda fazendo tudo isso ao mesmo tempo.

Como vamos viver a Copa em 2030? Como será o futuro da comunicação? Como manter a conexão com o público em um cenário em constante transformação a partir de novas tecnologias e novos hábitos de consumo?

Tive a oportunidade de propor algumas respostas para essas perguntas na palestra que apresentei como convidada da Reunião-Almoço da CIC de Caxias do Sul nesta semana. O ponto de partida é um só: não basta acompanhar transformações e tendências. É preciso se antecipar a elas. E, para isso, compreender que inovação vai muito além de novas tecnologias. São as pessoas, com seus desejos, perspectivas, histórias e identidades que norteiam os próximos passos para que marcas e empresas se mantenham relevantes para quem as consome.

Não basta acompanhar transformações e tendências. É preciso se antecipar a elas

Colocar o cliente no centro da estratégia segue sendo a resposta. O que muda é o como. No caso de uma empresa de comunicação, amparada na credibilidade do jornalismo profissional e na conexão do entretenimento, é levar conteúdo de qualidade aonde o público estiver, no formato que ele desejar consumir: multiplicando vozes, explorando territórios, formando comunidades de interesse que gerem identificação e pertencimento, avançando em personalização, interatividade e segmentação. Proporcionar jornadas que combinem as possibilidades do digital com a conexão e a proximidade da experiência compartilhada.

Porque o futuro é mais do que digital. É multiplataforma. É olho no olho. E o público será cada vez mais protagonista.

Nesta semana, tivemos, na RBS, uma pequena amostra do que está por vir. Como afiliada e parceira da Globo no desenvolvimento da DTV+, recebemos na RBS um aparelho da Rede Globo que nos permitiu ter uma amostra de como será a transmissão de um jogo de futebol com a chamada TV 3.0, a TV conectada que combina o alcance massivo e as possibilidades das redes sociais.

Ainda em fase experimental, essa nova tecnologia será implantada gradativamente no país, permitindo que cada um de nós possa customizar a experiência de ver TV. No caso de uma partida de futebol, é possível escolher o áudio da narração, interagir com outros torcedores, votar no craque do jogo, comprar a chuteira que um atleta está usando e muito mais. Tudo em tempo real pelo controle-remoto, com imagem 4k, áudio imersivo e mais oportunidades para marcas se conectarem com seus consumidores.

Então, voltando à pergunta de como será assistir a um jogo da Copa em 2030, o certo é que teremos possibilidades de personalização e interação que apenas podemos vislumbrar. Mas, independentemente de novos recursos e ferramentas, seguiremos tomando decisões com base em dados, a partir de um profundo conhecimento de nossos públicos, com antenas ligadas para o que eles desejam, oferecendo em diferentes formatos conteúdos e experiências que informem, emocionem e divirtam.