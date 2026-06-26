As notícias do Master

Por Pedro Doria, Jornalista, cofundador do Canal Meio e membro do Conselho Editorial da RBS

O que circula em Brasília é que um terço do poder, na capital, foi corrompido pelo dinheiro do Banco Master. Nunca havia aparecido alguém com a voracidade do banqueiro Daniel Vorcaro. “Quem estava à venda entrou”, me contou uma fonte que está a par dos números. “Até quem não sabíamos que estava à venda.”

Porque o caso envolve gente de todos as correntes ideológicas e nos três poderes, ele é também uma oportunidade

Corrupção não é um problema novo no Brasil. Mas é recente o movimento de Ministério Público e Poder Judiciário realmente processando, julgando e até condenando gente com muito poder político. Este caso do Master é diferente. As acusações não se limitam a membros de Executivo e Legislativo, elas chegam também ao Judiciário e órgãos técnicos, como o Banco Central.

Para nós, jornalistas, este deve ser um momento de pausa e reflexão. Corrupção, para uma democracia, não é um dilema moral. É um dilema técnico. Sabemos que a corrupção atrairá pessoas com muito poder. Não acontecerá com todos, mas ocorrerá com alguns. Esquerda ou direita, mesma coisa: somos humanos. O importante é haver contraincentivos. A certeza de que não haverá impunidade, de que os custos são muito altos para quem for pego.

Democracias nunca são perfeitas e eliminar por completo a corrupção é impossível. Mas, com as regras certas, é possível coibir muito. É isso o que as democracias mais maduras fazem.

Tratar com moralismo o problema é um fingimento. É fingir que o mundo inclui pessoas perfeitas, à prova de quaisquer tentações. Esse discurso favorece, justamente, o pior tipo de político: o demagogo. Aquele que finge uma perfeição da qual não é realmente digno. Não raro, os demagogos estão entre os mais corruptos.

Porque o caso Master envolve gente de todos as correntes ideológicas e nos três poderes, ele é também uma oportunidade. Serve para que o problema seja apresentado à sociedade como de fato é: consequência de regras que não são cumpridas, de uma Justiça que não trata a todos igualmente. Para uns, impunidade é muito mais fácil.