A quem interessa uma imprensa livre?

Por Mateus Rodighero, editor-chefe da Redação Integrada de Passo Fundo e membro do Conselho Editorial da RBS

Toda sociedade democrática tem na liberdade de imprensa um de seus pilares. No Brasil, desde 1988, está expresso na Constituição. A liberdade de imprensa é baseada nos princípios e garantias fundamentais como a livre manifestação do pensamento e da expressão da atividade intelectual e de comunicação, existindo sem qualquer censura.

A liberdade de imprensa está em poder falar sobre o que é necessário, atendendo ao interesse coletivo. Não se defende um país democrático lutando contra o jornalismo profissional

Neste domingo 7 de junho é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa (em 3 de maio é celebrado o dia mundial). A data no Brasil surgiu de um protesto de jornalistas contra a censura no período militar, pouco antes da redemocratização, como forma de “fincar a bandeira” da liberdade e reforçar que a censura estatal ficou trancada nos porões da ditadura.

Mas, se a ditadura ficou para trás, carregando consigo a censura, por que se preocupar com isso hoje?

Pois bem: há que se manter a vigilância. Se a censura não acontece mais sob o autoritarismo do estado e é combatida como um mal que não pode voltar, como se explicam os ataques sofridos por jornalistas nos dias de hoje, enquanto cumprem seu trabalho? As intimidações, as ameaças nas redes sociais e a censura prévia judicial são preocupantes.

Entre a letra fria da Constituição e o dia a dia ainda há uma grande distância. A sociedade brasileira evoluiu. Mas que tipo de imprensa essa sociedade quer? Aquela que publica apenas o que se quer ouvir? Que reforça a desinformação das redes sociais?

Isso não seria jornalismo. A liberdade de imprensa está em poder falar sobre o que é necessário, atendendo ao interesse coletivo. Não se defende um país democrático lutando contra o jornalismo profissional. Discordar faz parte e é saudável, mas a tentativa de censura, de boicote ou desqualificação dos meios é outra história.

São tempos desafiadores. Eleições radicalizadas, fake news, conteúdos produzidos por inteligência artificial de forma irresponsável...