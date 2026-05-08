Veja, na íntegra, os livros do Conselho Editorial do Grupo RBS

O Conselho Editorial da RBS foi criado em 2022 para ajudar a qualificar a linha editorial da empresa. Presidido pelo publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, o grupo se reúne mensalmente, debatendo questões como grandes coberturas, impacto social, transparência, liberdade de expressão, ética, inovação, possibilidades do digital e transformações no consumo de mídia.
Uma das premissas é a renovação com a troca periódica de conselheiros. O Conselho está em sua quarta formação. Ao final de cada período dos três grupos anteriores, um livro foi editado com as colunas semanais escritas pelos integrantes.
Veja, abaixo, a íntegra das publicações.
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Conselho Editorial da RBS
- Nelson Sirotsky — Publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS
- Anik Suzuki — Jornalista e CEO da ANK Reputation
- Giane Guerra — Jornalista, colunista de GZH e Zero Hora, apresentadora da Gaúcha e comentarista da RBS TV
- José Galló — Empresário
- Leonardo Fração — Empresário e cofundador do Instituto Cultural Floresta
- Luiz Osório Dumoncel — Empresário e fundador da 3tentos
- Marcelo Rech — Jornalista e presidente da ANJ
- Marta Gleich — Diretora-executiva de Jornalismo do Grupo RBS
- Mateus Rodighero — Jornalista e apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV, para as regiões Norte e Noroeste
- Patrícia Fraga — CEO da RBS
- Pedro Dória — Jornalista e cofundador do Canal Meio
- Tiago Cirqueira — Diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS