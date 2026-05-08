Veja, na íntegra, os livros do Conselho Editorial do Grupo RBS

O Conselho Editorial da RBS foi criado em 2022 para ajudar a qualificar a linha editorial da empresa. Presidido pelo publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, o grupo se reúne mensalmente, debatendo questões como grandes coberturas, impacto social, transparência, liberdade de expressão, ética, inovação, possibilidades do digital e transformações no consumo de mídia.

Uma das premissas é a renovação com a troca periódica de conselheiros. O Conselho está em sua quarta formação. Ao final de cada período dos três grupos anteriores, um livro foi editado com as colunas semanais escritas pelos integrantes.

Veja, abaixo, a íntegra das publicações.

Ano 1





Ano 2





Ano 3





Conselho Editorial da RBS