Proporção de cobertura e a falsa equivalência

Por Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e secretária do Conselho Editorial da RBS

Na última reunião do Conselho Editorial, a conselheira Anik Suzuki chamou a atenção sobre um aspecto fundamental do dia a dia de uma redação: a verdadeira busca do equilíbrio em decisões editoriais. Ela estava se referindo ao risco de falsas equivalências ou de desproporções de cobertura.

É este exercício diário de curadoria, busca do equilíbrio e correta proporção de cobertura que cada jornalista procura fazer

Dando um exemplo: se meia dúzia de pessoas fizer um protesto contra alguma iniciativa, isso merece a capa de um jornal ou a principal reportagem de um telejornal? Certamente não. A decisão do editor sobre o que é manchete e a dimensão dada para cada assunto é fundamental para que se busque o equilíbrio editorial.

Outro aspecto fundamental é a falsa equivalência. Vou dar um exemplo hipotético e exagerado para trazer este ponto: toda vez que um policial der entrevista, devemos ouvir também um bandido? Obviamente não. Há disparidades claras de mérito e relevância das fontes.

Imagine agora uma redação com centenas de repórteres, produtores, editores, colunistas e outras tantas funções. A cada dia, milhares de decisões são tomadas: dentre inúmeros fatos que estão ocorrendo na cidade, no Estado, no país e no mundo, quais devem ser apurados e levados ao público? Quem deve ser ouvido para falar sobre cada um dos assuntos? Como dar voz a todas as fontes que devem se manifestar em uma matéria?

É este exercício diário de curadoria, busca do equilíbrio e correta proporção de cobertura que cada jornalista procura fazer, baseado em decisões éticas, responsabilidade e técnica jornalística. Não é matemático, nem cartesiano, nem perfeito. Mas é o que se busca, com a qualificação permanente dos profissionais e discussões, a partir do Conselho Editorial, de onde acertamos e onde podemos melhorar.