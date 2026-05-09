Princípios, jornalismo e independência

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

Completamos três anos de nosso Conselho Editorial, um colegiado heterogêneo que se renova anualmente. Participam do fórum jornalistas, comunicadores e executivos da empresa e também conselheiros externos, como representantes da comunidade acadêmica, estudiosos da área de comunicação e empresários de variados segmentos. É essa combinação de olhares de fora e de quem faz o dia a dia do jornalismo que nos ajuda a ir em frente para materializar nosso propósito: fazer comunicação que conecte o público e contribua para uma vida melhor.

Uma das pautas recentes do Conselho foi a revisão e a atualização do Guia de Ética e Autorregulamentação Jornalística, baseado em nossos valores, que servem como baliza para todos os jornalistas da empresa. A evolução desse documento é, na verdade, um processo contínuo que agora, com o apoio de nosso Conselho Editorial, incorpora referências sobre temas mais recentes, que precisam ser considerados por todos nós que participamos do processo de produção e de distribuição de conteúdos jornalísticos. Comento aqui com transparência e respeito aos nossos leitores, espectadores, ouvintes e usuários dos serviços da RBS alguns pontos que me parecem muito relevantes desse trabalho.

O trabalho contempla os conceitos que acompanham a RBS desde sua origem, insere aspectos das transformações sociais e tecnológicas e é organizado com o objetivo de sempre melhorar o que fazemos

O Guia incorpora agora duas novas dimensões. A primeira é a dos Princípios Editoriais, valores permanentes que orientam a atuação jornalística da RBS e retratam a essência do nosso trabalho. A segunda são as nossas Diretrizes Editoriais, que traduzem esses princípios em ações concretas no dia a dia das redações. O trabalho contempla os conceitos que acompanham a RBS desde sua origem, insere aspectos das transformações sociais e tecnológicas e é organizado com o objetivo de sempre melhorar o que fazemos.

Aprendi nesses mais de 50 anos em que atuo na área da comunicação que o elemento central do jornalismo não é o repórter, o editor, o comunicador, o executivo, os sócios da empresa, as fontes, os anunciantes ou os personagens da notícia. O ponto principal deve ser sempre o público. A centralidade dos veículos de comunicação precisa estar no usuário. Ainda mais em um mundo com bilhões de conexões: se perdermos a perspectiva do interesse dos indivíduos, do que eles consomem, do que eles precisam, estaremos só aumentando o ruído nas informações.

Para que a centralidade do público seja uma prática, precisamos da metodologia jornalística: apurar, checar e analisar os fatos, sempre em busca da verdade. Esses mandamentos da atividade, que começam a ser aprendidos nas faculdades de Jornalismo e são reforçados no trabalho diário das redações, diferenciam o conteúdo jornalístico de qualidade de versões distorcidas dos fatos. Esses preceitos norteiam posturas e decisões de modo a se chegar ao equilíbrio das matérias e reportagens, por dar a um acontecimento uma dimensão de cobertura adequada à sua relevância.

A atividade da imprensa não é uma função sem propósito. Pelo contrário. É um pilar da democracia

A atividade da imprensa, exercida com método e transparência, seja na televisão, no rádio, nos meios digitais ou impressos, não é uma função sem propósito. Pelo contrário. É um pilar da democracia. Defendemos a liberdade de expressão, com responsabilidade. Estimulamos o debate saudável de ideias e a busca de consensos, e desestimulamos o radicalismo antidemocrático. A imprensa tem papel de identificar malfeitos e corrupção e, em nome da sociedade, dar voz a todos, de forma plural. Defendemos o direito de todo cidadão ter acesso às informações para tomar decisões baseadas em fatos.

Exercemos o jornalismo de soluções, que significa o debate de saídas para as grandes questões que entravam o avanço. Ao praticarmos jornalismo investigativo, elaborarmos reportagens especiais e estimularmos bandeiras em causas de interesse coletivo, reforçamos a centralidade do público. Frente às mudanças nos hábitos de consumo de informação, incentivamos o uso da tecnologia, como a inteligência artificial, sempre com supervisão humana. Reiteramos o preceito pétreo de que nossas práticas são executadas rigorosamente dentro das leis e do Estado de direito.

Sem subordinação a interesses políticos ou econômicos externos, exercemos nossa atividade com autonomia, de forma apartidária e independente. Ouvimos todos os lados e opiniões, mas não nos afastamos dos nossos princípios. Corrigimos nossos erros quando identificados. A independência de uma empresa jornalística é o que reforça o compromisso com todos os seus públicos. Nosso olhar visa, de forma permanente, ao desenvolvimento social e econômico da sociedade como um todo. Nossa produção jornalística tem foco no Rio Grande do Sul, sem se limitar às suas fronteiras.

Na busca permanente de qualificação de nossa atividade, compartilhamos este conjunto de conceitos com todos os produtores de conteúdo da RBS: repórteres, editores, comunicadores. É o trabalho dessas pessoas, aprimorado de forma constante, que materializa diariamente nossa relação com o telespectador, o leitor, o ouvinte e o usuário.

Reafirmamos o compromisso com a transparência. Temos a crença de que dar satisfações sobre como exercemos a nossa atividade, as premissas que nos orientam, as causas que nos movem e os dilemas que nos inquietam fortalece o vínculo com a sociedade. Esse é um dever e uma responsabilidade de todos nós.

Princípios editoriais*

As pessoas no centro Busca da verdade com base nos fatos como compromisso central Liberdade de imprensa como pilar democrático Jornalismo profissional como direito do público à informação de qualidade Liberdade de expressão com responsabilidade Independência, pluralidade e equilíbrio Jornalismo que orienta e ajuda a encontrar soluções Compromisso com a democracia e o Estado de direito Tecnologia e inovação com responsabilidade Compromisso com o Brasil, com foco no Rio Grande do Sul

*A íntegra dos princípios e diretrizes pode ser lida em gzh.digital/conselho







